3 знака зодиака, которые лгут и не краснеют: кому лучше не доверять

Некоторые знаки зодиака больше обманывают людей, чем представители других знаков зодиакального круга. Узнайте, кому лучше не доверять.

Астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака больше склонны к обману, пишет 24 Канал. Среди них – Раки, Скорпионы и Рыбы.

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Рак

Раки всегда готовы к разговорам и обсуждениям. Они довольно болтливы, но иногда это может привести к тому, что они заигрываются с версиями и искажают факты.

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Скорпион

Скорпионы не любят открывать всю информацию о себе. Их таинственность может порождать подозрение и впечатление, что они что-то скрывают. Часто Скорпионы действительно не рассказывают всю правду или врут "для добра".

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Рыбы – творческие и амбициозные личности. Они могут использовать это и лживо высказываться о других, чтобы самоутвердиться за чей-то счет.

Гороскоп для Рыб