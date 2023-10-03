Непостоянные и импульсивные: астролог назвал 3 изъяна у Стрельцов
3 октября 2023, 16:55Читати новину українською
Некоторые черты характера человека могут быть связаны с его знаком зодиака. Астрологи назвали, какими недостатками обладает такой знак зодиака как Стрелец.
Стрелец – это энергичный и свободолюбивый знак зодиака, пишет 24 Канал. Но среди всех его добродетелей есть и черты характера.
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Худшие черты Стрельца
- Безудержность. Стрельцы – это очень прямолинейные люди. Иногда они настолько не задумываются о последствиях сказанного, что попадают в проблемы.
- Непостоянство. Представители этого знака зодиака не могут сохранить постоянство в своей жизни. Они бросаются в крайности и не могут найти золотую середину.
- Импульсивность. Стрельцы умеют прощать, но если их задеть по-настоящему, они могут отомстить. Это будет жестоко с их стороны, но такой человек ни о чем не жалеет.