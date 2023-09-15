Знак зодиака Дева: какие 5 лучших черт характера

15 сентября 2023, 19:56
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Девы – шестой знак зодиакального круга. Эти люди слишком внимательны и требовательны. Однако имеют очень много положительных черт.

Как раз о лучших чертах представителей этого знака зодиака сегодня и поговорим. Кстати, недавно 24 Канал рассказывал о худших.

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Дева

  • Логические

Девы обдумают все возможные варианты, прежде чем принимать решение.

  • Трудолюбивые

Эти люди знают, что хорошие вещи приходят к тем, кто их зарабатывает, поэтому плодотворно работают, чтобы получить все, что хотят. Настойчивость Дев не остается незамеченной. Многие восхищаются ими.

  • Наблюдательные

Родившиеся под этим созвездием очень внимательны к деталям. Они замечают и запоминают все.

  • Ответственные

На Дев всегда можно положиться. Эти люди точно выполнят поставленные задачи на отлично. Они не пропустят и не забудут ничего важного.

  • Скромные

Как правило, Девы скромны от природы. Они гордятся своими достижениями, однако не любят хвастаться.

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Гороскоп для Дев

Автор: Квітослава Туз