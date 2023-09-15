Знак зодиака Дева: какие 5 лучших черт характера
Девы – шестой знак зодиакального круга. Эти люди слишком внимательны и требовательны. Однако имеют очень много положительных черт.
Как раз о лучших чертах представителей этого знака зодиака сегодня и поговорим. Кстати, недавно 24 Канал рассказывал о худших.
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Дева
- Логические
Девы обдумают все возможные варианты, прежде чем принимать решение.
- Трудолюбивые
Эти люди знают, что хорошие вещи приходят к тем, кто их зарабатывает, поэтому плодотворно работают, чтобы получить все, что хотят. Настойчивость Дев не остается незамеченной. Многие восхищаются ими.
- Наблюдательные
Родившиеся под этим созвездием очень внимательны к деталям. Они замечают и запоминают все.
- Ответственные
На Дев всегда можно положиться. Эти люди точно выполнят поставленные задачи на отлично. Они не пропустят и не забудут ничего важного.
- Скромные
Как правило, Девы скромны от природы. Они гордятся своими достижениями, однако не любят хвастаться.
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Гороскоп для Дев