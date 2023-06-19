Не забудьте поздравить их с Днем ангела: когда именины и что означает имя Мария
Имя Мария входит в десятку самых популярных имен в Украине, которыми называют девочек. Мы расскажем, из какого языка происходит это имя и когда Дни ангела Марии.
Имя Мария носит библейское происхождение и считается одним из самых распространенных и универсальных имен в мире. Что оно означает и когда Дни ангела Марии – расскажет 24 Канал.
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Происхождение и значение имени
Мария – женское имя, образовавшееся от еврейского Мириама, упоминавшегося еще в Ветхом Завете. Оно имеет несколько вариантов переводов: "горькая", "отвергнутая", "печальная", "госпожа". Оно распространена во многих христианских странах Европы, Африки и Америки.
Дева Мария / Фото "Чудесен Мир"
Мать Исуса Христа называлась Марией. В Библии упоминаются другие женщины с этим именем, например, Мария Магдалина и Мария Клеопова. Поэтому и оно приобрело такую популярность среди христиан.
Когда Дни ангела
Именины Марии отмечают по церковному календарю несколько раз в год. В частности, Марий можно поздравить в следующие даты:
- 8, 12 та 31 января;
- 8, 19 та 25 февраля;
- 2 и 20 марта;
- 2, 5, 14, 17 и 25 апреля;
- 3, 10, 16 и 17 мая;
- 5, 11, 15, 17, 20, 22 и 24 июня;
- 2, 17 и 25 июля;
- 4, 18, 22 и 24 августа;
- 28 сентября;
- 2, 11 и 21 октября,
- 11 ноября,
- 15 декабря.
Характер Марии
Несмотря на свою уверенность и внешнюю суровость, Марии совершают много добрых поступков и часто помогают другим людям. Обычно Марии интроверты и не любят громкие компании. Они лучше предпочтут отдых наедине с любимой книгой.
Женщины с этим именем тратят много времени на уход за собой, потому что им важно выглядеть безупречно. Такого же порядка они соблюдают дома: все всегда должно блестеть. Они любят заводить домашних питомцев и выращивать растения.
Для Марий кроме работы важно чувствовать себя полезными. Поэтому много времени и усилий тратят на благотворительность: помогают нуждающимся и занимаются волонтерством.