Откуда происходит имя Дария: когда празднуют именины эти женщины
Дария – интересное имя, наделенное сильной энергетикой. Его обычно носят очень особенные женщины. Следует узнать, что оно означает, откуда происходит и когда Дни ангела Дарии.
Женщины по имени Дария всегда достойно принимают жизненные вызовы и уверенно чувствуют себя в любых ситуациях. А что значит это имя и когда Дни ангела Дарии – подскажет 24 Канал.
К теме Что означает имя Роман: каков характер у мужчин с этим именем
Значение и происхождение имени
Дарья имеет два варианта происхождения. Первая состоит в том, что оно образовалось от древнеперсидского имени Дарайавауш и уходит от персидского императора Дария. В этом случае, имя означает "владычица блага" или "победительница".
По второй версии, Дарья имеет славянское происхождение от имен Дарена и Дарья и означает "дарованная".
Когда Дни ангела
По церковному православному календарю Дарии празднуют именины 8 раз в год:
- 14 марта;
- 1 апреля;
- 4 апреля;
- 5 июня;
- 10 августа;
- 23 сентября;
- 17 августа;
- 18 августа.
Характер Дарии
Дарии владеют особым артистизмом: хотят всегда быть в центре внимания и управлять процессом. Это очень самостоятельные женщины с высокой самооценкой.
Они характеризуются организованностью и умением поддерживать порядок как в доме, так и на работе. В то же время, в компании друзей создают веселую атмосферу и поддержать в нелегкую минуту.
Для них большую роль играет духовность поэтому они часто проводят время на природе или по новой книге дома. Дарьи ценят домашний уют, тепло и свою семью и готовы пожертвовать своими интересами ради семьи.