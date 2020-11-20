Известная украинская певица Злата Огневич продолжает демонстрировать поклонникам стильные образы. На этот раз звезда поразила стильным сочетанием изумрудного платья и ботфортов.

Известная украинская певица Злата Огневич обожает стильно одеваться и потом демонстрировать свои образы поклонникам. На личной инстаграм-странице звезда опубликовала очередную серию фото, на которых предстала в красивом аутфите.

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Look Златы Огневич

Артистка позировала на балконе дома, встав на фоне деревьев, а также сидя на кресле с бархатной обивкой. Злата примерила стильное кожаное платье на пуговицах с широким поясом, который подчеркивал стройную фигуру певицы и ее тонкую талию. Образ дополняли замшевые ботфорты цвета слоновой кости, удачно подходили к наряду.

Злата Огневич привычно накрутила волосы, уложив их в голливудские локоны, а на лице был красивый макияж. Певица сделала легкую коррекцию лица, накрасила глаза коричневыми тенями, а губы подчеркнула розовой матовой помадой.

В подписи к фото Злата пожелала поклонникам хорошего дня. Также она поделилась секретом, которым пользуется сама, как сохранять спокойствие и радость в течение всего дня.

Мы каждый день выполняем столько задач, превращая давно любимые вещи и привычки в рутину. А хочется сохранять тонкие ощущения, трепет, наслаждение, вкус к жизни. Мне помогает дневник, который веду чаще всего утром, сразу же после пробуждения. Таким образом, я планирую свой день, записываю полезные аффирмации и настраиваюсь на нужные вибрации,

– написала Злата Огневич.

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