Когда нужно выбрасывать живую елку после новогодних праздников: наиболее благоприятные даты

Уже совсем скоро завершаются новогодние праздники. Поэтому пришло время убирать елку, если вы этого еще не сделали. Искусственная красавица может украшать дом еще долго, а вот живая – у кого-то уже начала осыпаться.

Особенно, если люди не придерживались правил ухода за живой елкой. К примеру, держали ее у батареи, камина или радиатора. Или приобрели плохое дерево на рынке.

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Когда выбрасывать елку

У некоторых людей елка стоит в доме почти до начала февраля. Однако живая новогодняя красавица осыпается, поэтому ее убирают быстрее: где-то 7-8 января. Церковные правила говорят, что дерево следует выносить из дома с 6 по 14 января. Интересно, что в этом году именно 6 января украинцы будут праздновать Крещение.

По традиции перед Крещением Господним в доме не должно оставаться никаких новогодних украшений, в частности, и елки. Ведь это светский, а не религиозный атрибут. А вот, например, согласно народным приметам, дерево следует убирать 7-8 января.

Традиции фэн-шуя говорят, что новогоднюю елку следует убирать из дома через неделю после Нового года. Ведь лучше поскорее избавиться от старой энергетики.

Куда девать елку

Живую новогоднюю елку не стоит выбрасывать в контейнер, где находится другой мусор. Лучше положите дерево возле него. Позаботьтесь о том, чтобы специальные службы обязательно забрали елку, а не оставляли ее у домов.

Если вы живете в частном доме, можете иметь компостную яму для удобрения. Как раз туда и стоит выбросить елку, но прежде ее необходимо измельчить.

В больших городах Украины есть специальные места, предназначенные для утилизации живых елок. Также некоторые люди везут новогоднюю красавицу на ферму или в зоологический парк. Там деревья используют для корма, домиков или подстилки.