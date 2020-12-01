Жена украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина в субботу, 28 ноября, в третий раз стала мамой. Теперь она показала, как в условиях карантина встречалась в роддоме со старшими сыновьями.

Серией миловидных кадров знаменитость поделилась на личной странице в инстаграме. За ее аккаунтом следят более 200 тысяч пользователей сети, которые с нетерпением ожидают новых сообщений.

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Встреча Кристины Решетник со старшими сыновьями в роддоме

Поскольку сейчас идет карантин, то дети Кристины и Григория Решетников не смогли познакомиться с братиком. К малышу пускают только родителей, а другие родственники могут увидеть его только при выписке. Однако звездная мама очень скучает по своим сыновьям и очень ждала этой встречи.

Она пришла в холл родильного, где ее ждали Дмитрий и Иван. У родителей есть традиция – знакомить братьев на следующий день после рождения малыша и дарить старшему сыну подарки от новорожденного. На этот раз ребята получили подарки от брата через маму. Кристина пришла к детям с большими игрушками.

"Мои мальчики сделали мне сюрприз и вечером приехали в гости. На самом деле, у нас есть традиция – на второй день после родов мы всегда знакомили братьев. И самый маленький, тот, который родился, старшим дарил подарок, о котором ему все 9 месяцев говорили через животик . Ваня до сих пор сохраняет того работа, которого ему презентовал Димуля и помнит, как его получал в роддоме. Карантин в этом году внес свои коррективы и встреча братьев состоится только дома. Но дети так хотели увидеться, что за 15 минут перед сном сегодня "сделали" мой день и их тоже. Потому что новорожденный малыш-братец хоть встретиться не смог, но подарки через маму все же передал. Представляете, сколько счастья было? Ванюша наконец вспомнил, как выглядит мама без живота. И это я говорю дословно. Не хотел отпускать. Еще немного и будем все вместе дома!", – написала в заметке Кристина.

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