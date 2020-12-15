Жена знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн заболела коронавирусом. Женщину ненадолго госпитализировали в больницу. Она лечится отдельно от возлюбленного.

Шэрон Осборн сообщила о том, что заболела коронавирусом, на своем официальном инстаграм-странице. Она рассказала о том, как чувствует себя и проходит лечение.

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Я хотела рассказать, что у меня положительный результат теста на COVID-19,

- написала Шэрон Осборн.

Жена британского рок-музыканта рассказала, что после того, как она получила положительный тест на коронавирус, ее ненадолго госпитализировали. Сейчас она лечится и выздоравливает отдельно от своего мужа, поскольку находится на самоизоляции.

С Оззи Осборном Шэрон замужем более 40 лет. Сейчас музыкант борется с болезнью Паркинсона, которую ему диагностировали еще в феврале 2019 года. Из-за нее он находится в зоне риска по заболеванию COVID-19 в тяжелой форме. Певец рассказывал об этом в интервью.

"Если я выхожу на улицу, то ношу маску. Но я не люблю маску, поэтому редко выхожу на улицу. Продюсер моего альбома Эндрю Ватт заразился вирусом. Я звонил ему каждый день, и он сказал, что не может спать, потому что как только он засыпает, перестает дышать. Он уже не тот человек, что раньше... Как и кто-либо на грани смерти, он стал немного осторожнее с жизнью. Две мои внучки подхватили это. Но вы не думайте, что с ними что-то не так. Он просто отскочил от них", – поделился Оззи Осборн для издания GQ.