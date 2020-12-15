Американский актер Джефф Бриджес в октябре сообщил, что болен раком и начинает лечение. Звезда не забывает делиться последними новостями, поэтому показал свое новое фото.

Известный голливудский актер Джефф Бриджес после того, как сообщил фанатам о раке, продолжает делиться с ними последними новостями. Новое фото звезда обнародовал на личной странице в инстаграме.

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На новой фотографии улыбающийся Джефф Бриджес изображен на кресле-качалке на балконе, с которого открывается невероятный вид на океан. Актер сообщил, что сбрил свои густые и длинные волосы. Можно предположить, что сейчас мужчина проходит химиотерапию, которая часто вызывает выпадение.

Также на коленях знаменитости лежит собака – актер поделился, что решил завести домашнего любимца. Четвероногого друга он назвал Монти.

В начале декабря Джефф Бриджес праздновал день рождения, ему исполнился 71 год. Поэтому в комментариях под эффектным фото есть множество пожеланий и слов поддержки. "Мы любим тебя и сильно обнимаем", "Выглядишь великолепно!", "Посылаем позитив и любовь", "Молимся за полное выздоровление", – написали поклонники.

Из последнего: чувствую себя хорошо, побрил голову, завел щенка Монти, отпраздновал день рождения – 71 год, мужик,

– написал Джефф Бриджес под кадром.