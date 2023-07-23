Зеркальная дата: знаки зодиака, у которых 23 июля возникнут проблемы

Этот день пройдет хорошо далеко не у всех знаков. У некоторых сегодня возможны проблемы.

Так, астрологи отмечают, что Девам и Львам в это воскресенье следует быть особенно осторожными, пишет 24 Канал. Сегодня возможны проблемы.

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Девы

Эта зеркальная дата будет способствовать вашим творческим проявлениям и начинаниям. Впрочем, уже вечером могут возникнуть проблемы.

Лучше все обдумайте и только тогда принимайте решение. Кроме того, ни в коем случае не конфликтуйте. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны.

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Львы

Сегодня вам особенно следует позаботиться о собственном здоровье. Не стоит игнорировать тревожные "колокольчики".

Также не пренебрегайте отдыхом и сном. Попытайтесь перенести запланированную встречу. Лучше проведите этот день с родными.

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