Так, астрологи отмечают, что Девам и Львам в это воскресенье следует быть особенно осторожными, пишет 24 Канал. Сегодня возможны проблемы.
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Девы
Эта зеркальная дата будет способствовать вашим творческим проявлениям и начинаниям. Впрочем, уже вечером могут возникнуть проблемы.
Лучше все обдумайте и только тогда принимайте решение. Кроме того, ни в коем случае не конфликтуйте. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны.
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Львы
Сегодня вам особенно следует позаботиться о собственном здоровье. Не стоит игнорировать тревожные "колокольчики".
Также не пренебрегайте отдыхом и сном. Попытайтесь перенести запланированную встречу. Лучше проведите этот день с родными.
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