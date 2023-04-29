Острое лезвие в считанные минуты: как заточить нож быстро и легко

29 апреля 2023, 16:12
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Острые ножи значительно облегчают процесс приготовления пищи. Все происходит быстро и без труда. Заточить нож нетрудно, если знать, как это правильно делать.

Чтобы нарезать продукты быстро, нужно, чтобы ножи были острыми. Иначе – такое приготовление пищи будет приносить только хлопоты. Так как заточить нож в домашних условиях – подскажет 24 Канал.

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Как наточить ножи

Заточенные ножи – это важное условие для обеспечения эффективной и безопасной работы с ними. Вот несколько шагов, которые помогут заточить ножи дома.

  • Сначала выберите правильный угол заточки для вашего ножа. Угол зависит от формы лезвия ножа и его предназначения. Например, для ножа для нарезки мяса угол заточки может быть 20-25 градусов, а для ножа для разрезки овощей – 15 градусов.


Затачиваем ножи / Фото Canva

  • Далее - выберите нужный инструмент для заточки. Самыми распространенными инструментами являются заточные камни, восстановительные стержни и машины.
  • Начинать затачивать нож следует с наиболее поврежденного конца. На заточном камне держите нож под углом, который соответствует назначению ножа и двигайте лезвием у камня. Это нужно делать круговыми движениями.
  • Продолжать заточку ножа нужно, пока на лезвии не появится режущая грань. Проверить остроту ножа можно с помощью бумаги или тонкой ткани.
  • После заточки ножа на камне, используйте восстановительный стержень для улучшения остроты. Подержите нож под углом, двигая лезвием у стержня с обеих сторон.


Затачиваем ножи / Фото Fiskars

  • Не забывайте о правильном уходе за ножами, который сохранит их остроту на длительное время. Перед хранением ножей смажьте их небольшим количеством растительного масла, чтобы защитить от коррозии.
Автор: Вікторія Козар