Непогода в Киеве едва не вызвала многочисленные ДТП. Известный телеведущий Юрий Горбунов также едва не совершил аварию прямо перед собственным домом. Звездного друга спас рэпер Потап, который живет по-соседству и вовремя прибыл на место происшествия.

В четверг, 10 декабря, в Киеве и области при минусовой температуре прошел дождь, поэтому, как дороги, так и тротуары укрылись льдом. Непогода принесла немало проблем и пешеходам, и водителям. Так, 50-летний украинский ведущий и шоумен Юрий Горбунов едва не попал в ДТП. Однако на помощь звезде вовремя пришел кум и товарищ Потап. Об этом он рассказал в инстаграм-профиле.

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Потап спас Юрия Горбунова от ДТП

Вечером Юрий Горбунов возвращался в роскошный загородный дом за рулем дорогого авто марки Land Rover. Как отметил сам телеведущий, он уже успел поставить зимние шины, однако справиться с управлением было непросто. Вблизи дома он едва не совершил ДТП.

Машина Юрия Горбунова неслась в забор и другое авто, когда он парковался в гараж. Однако неожиданно для шоумена рядом появился Потап с пачкой соли. Рэпер живет по-соседству, поэтому вовремя прибыл на место происшествия.

Как из под земли появился кум с пачкой соли в руках. И тут как замедленная сцена из кино – я в холодном поту, и Алексей на ходу сыплет соль под колеса. Кум, благодарю тебя и поклон,

– написал Юрий Горбунов.

Как подтверждение своих слов, телеведущий опубликовал фото дороги, которая подобно катку покрылась льдом, и авто, которое все же уцелело в непогоду. Фотографироваться вместе с кумом-спасителем Горбунов не стал.



Потап спас Юрия Горбунова от ДТП / Фото Instagram / @gorbunovyuriy



Потап спас Юрия Горбунова от ДТП / Фото Instagram / @gorbunovyuriy