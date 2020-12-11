Рэпер и продюсер Потап уже более 15 лет в украинском шоу-бизнесе. За время его музыкальной карьеры попадалось много неадекватных заказчиков корпоративов и фанов на концертах. Звезда вспомнил самые курьезные инциденты, которые случались с ним на сцене.

Потап очень редко дает интервью, но во время каждого из них остается очень искренним. Рэпер стал гостем программы "Зе Интервьюер" и пообщался с ведущим Анатолием Анатоличем на острые темы. Он откровенно рассказал о самых скандальных корпоративах и концертах.

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Как выяснилось, тяжелее всего Потапу работалось в Москве в новогоднюю ночь. Тогда группа "Потап и Настя", которая распалась в 2017 году после 10-летней карьеры, дала 9 получасовых концертов за 6 часов. Последними заказчиками были уже пьяные банкиры, которые в 4 часа утра устроили настоящий погром.

"Они были похожи на зомби, которые лезли на сцену. Их директор залез на сцену и упал с нее, разбил себе голову и выбил зубы. Это был такой новогодний салют. Было смешно и страшно", – вспомнил Потап.

Однако певцу неоднократно перепадало от агрессивных фанов. Во время открытых концертов в звезду летели бутылки, яблоки, яйца и множество других предметов, которые оставляли след не только на репутации, но и на теле. Поэтому он убежден, что сцена – это экстремальное место.

Неприятно получать по руке сырым яйцом. Обычно летят гаечные ключи, яблоки, шпильки и значки. В меня летело все перечисленное, включая лазеры, зеркала. Кто-то бросался пивом, неприятно получать стеклянной пол-литровой бутылкой,

– признался артист.

Потап вспомнил, что личный охранник во время одного из концертов в Запорожье спас его от гаечного ключа, который летел прямо в музыканта. Чтобы уберечь рэпера от травмы, охраннику пришлось пройти перед артистом во время выступления, ведь он был в бронежилете.