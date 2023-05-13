Зола – это вещество, которое может быть полезной и вредной одновременно. Потому что одним растениям она помогает, а другим – вредит. Поэтому нужно знать, как правильно его использовать. 24 Канал расскажет, зачем в почву добавляют золу и для каких растений она смертельная.

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Зачем в землю добавляют пепел.

Полезные вещества . Зола содержит различные минералы, такие как калий, фосфор, кальций и другие. Добавление пепла пополняет запасы этих веществ в почве, что способствует здоровому росту растений.

. Зола содержит различные минералы, такие как калий, фосфор, кальций и другие. Добавление пепла пополняет запасы этих веществ в почве, что способствует здоровому росту растений. Регулировка кислотности. Зола снижает показатель кислотности в любые земли. Именно поэтому он может быть особенно полезен в кислых почвах.



Удобрение пеплом / Фото Nday.te

Отпугивание вредителей. Некоторые из них не терпят запаха пепла. Его добавление к почве отпугивает некоторых вредителей, таких как муравьи, насекомые-вредители, питающиеся растениями.

Некоторые из них не терпят запаха пепла. Его добавление к почве отпугивает некоторых вредителей, таких как муравьи, насекомые-вредители, питающиеся растениями. Применение в компостировании. Золу добавляют к компосту, чтобы обогатить его минералами и повысить качество земли.

Каким растениям вредит пепел

Не стоит подкармливать золой те растения, которым хорошо живется на кислых почвах. Зола имеет щелочную среду, поэтому ее добавление может испортить рост растений. Ведь есть насаждения, которым нужна именно кислая почва. Речь идет о голубике, арбузе, азалии, вереске, гортензии и щавеле. Сюда входят хвойные растения.



Гортензии / Фото Klioma-service

Молодые растения также плохо реагируют на любые изменения в земле. Добавление пепла отрицательно сказывается на них, потому что они не могут эффективно регулировать циркуляцию воды и минералов в своих тканях.

Чувствительные к солям растения не нужно подпитывать пеплом, ведь зола содержит разнообразные минералы, включая соли. Если пепел добавляют большими количествами, это вызывает стресс у многих растений, таких как огурцы, картофель или малина.



Картофель на огороде / Фото Pixabay

Не советуют вносить золу одновременно с доломитовой мукой, потому что эти вещества имеют сильный щелочной эффект.