6 благозвучных украинских имен, которые мы забыли

Новых имен становится все больше и больше. Иногда сложно определиться с его выбором, потому что теряешься из-за разнообразия. Мы напомним вам забытые украинские женские имена.

На протяжении истории Украины существовало множество замечательных женских имен. Некоторые из них могут быть менее известны сегодня. 24 Канал напомнит вам забытые украинские женские имена, которые могут вас заинтересовать.

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Забытые украинские женские имена