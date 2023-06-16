30 старинных и редких мужских имен: непредсказуемый список
Источник:Тикток proszuk
Мода на все национальное прочно укореняется в украинском обществе, и это не может не радовать. Предлагаем узнать больше о забытых древних мужских именах.
Среди древних мужских имен можно найти разные варианты с разным значением и звучанием. Существуют интересные древние мужские имена, которые мы забыли.
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Редкие мужские имена: их значение
Антип – "упорный", "крепкий".
Вакула – "пастух", "волопас".
Ермак – "вестник народа".
Власий – "простой", "грубоватый".
Всеволод – "обладатель всех".
Лаврентий – "увенчает лаврами".
Лука – "светлый", "светящийся".
Мирон – "добрый".
Тихон – "приносит счастье".
Радомир – "рад миру".
Наум – "утешение".
Светозар – "светлый, как заря".
Орест – "горец", "дикарь".
Ратмир – "воин мира".
Кузьма – "украшение".
Игнатий – "огненный", "ревнивый".
Иаков – "Божье сочинение".
Панкратий – "всевластный", "всемогущий".
Фома – "близнец".
Ефим – "благочестивый".
Харитон – "щедрый", "благодарный".
Луп – "волк".
Любомир – "любящий мир".
Серафим – "огненный", "пламенный".
Митрофан – "слава матери", "имеющий славную мать".
Трофим - "воспитанник".
Сова – "желанный".
Марий – "море".
Милан – "милый".
Потап – "путешественник".