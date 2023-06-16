30 старинных и редких мужских имен: непредсказуемый список

16 июня 2023, 18:03
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Источник:

Тикток proszuk

Мода на все национальное прочно укореняется в украинском обществе, и это не может не радовать. Предлагаем узнать больше о забытых древних мужских именах.

Среди древних мужских имен можно найти разные варианты с разным значением и звучанием. Существуют интересные древние мужские имена, которые мы забыли.

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Редкие мужские имена: их значение

Антип – "упорный", "крепкий".

Вакула – "пастух", "волопас".

Ермак – "вестник народа".

Власий – "простой", "грубоватый".

Всеволод – "обладатель всех".

Лаврентий – "увенчает лаврами".

Лука – "светлый", "светящийся".

Мирон – "добрый".

Тихон – "приносит счастье".

Радомир – "рад миру".

Наум – "утешение".

Светозар – "светлый, как заря".

Орест – "горец", "дикарь".

Ратмир – "воин мира".

Кузьма – "украшение".

Игнатий – "огненный", "ревнивый".

Иаков – "Божье сочинение".

Панкратий – "всевластный", "всемогущий".

Фома – "близнец".

Ефим – "благочестивый".

Харитон – "щедрый", "благодарный".

Луп – "волк".

Любомир – "любящий мир".

Серафим – "огненный", "пламенный".

Митрофан – "слава матери", "имеющий славную мать".

Трофим - "воспитанник".

Сова – "желанный".

Марий – "море".

Милан – "милый".

Потап – "путешественник".

Автор: Вікторія Козар