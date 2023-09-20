Снова в тренде: 18 забытых женских имен, которые становятся модными
Источник:Радио "Трек"
Мода – циклическое понятие, потому что она периодически возвращается на те же вещи, что и когда-то. Имена не исключение в этой тенденции.
Перебрали в голове все варианты имен и ни одно не нравится? Не беспокойтесь по этому поводу, потому что мы собрали перечень популярных и красивых имен, которые снова в тренде.
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Забытые женские имена, снова в тренде
Алиса – французская версия древнегерманского имени Adalheid. Означает "искренность" и "благородство".
Александра – по греческому языку толкуют как "защитница", "отважная".
Анастасия – с древнегреческого языка переводится как "возвращающая к жизни".
Анна – берет начало от древнееврейского имени Ганах. Значит "благодать".
Арина – греческое имя, что значит "мир", "спокойствие".
Валерия – латинского происхождения. Означает "сильная духом" и "крепкая здоровьем".
Варвара – как и многие другие, возникло в Древней Греции. Переводится как "чужеземка".
Василиса – аналогично происходит из Греции. Имеет благородное значение "царица".
Вероника – с греческими корнями. Означает "приносящая победу".
Виктория – происходит от латыни. Трактуют как "победительница".
Ева – возникло от древнееврейского имени Хава. В переводе – "дающая жизнь".
Елизавета – появилось у древних евреев. Значит "клянусь Богом".
Мария – происходит от еврейского имени Мириам. Трактуют как "дама".
Полина – по разным версиям – французского и греческого происхождения. Имеет значение "солнечная".
Соломия – возникло от слова "шалом", что означает "мир". Поэтому соответствующее значение – "спокойная".
София – по греческому языку означает "мудрость", "ум".
Таисия – переводится как "плодородная" также с греческого языка.
Ульяна – с латинского означает "кудрявая".