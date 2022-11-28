Если долго не было света: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Периодические отключения света могут отрицательно влиять на электроприборы - и холодильники страдают от отключений больше всего. Из-за размораживания, застаивания влаги и порчи продуктов холодильников может появиться неприятный запах, который нужно убирать.

24 канал выяснил, как избавиться от продуктов и влаги на стенках холодильника.

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Готовим холодильник к очистке

Перед тем, как начать мыть холодильник, важно совершить несколько действий:

Выключить и извлечь прибор из розетки; Вытащить всю еду и напитки, оставшиеся в холодильнике; Убрать все полочки и емкости из холодильника.

Как почистить холодильник от вони / Фото Unsplash

Как очистить холодильник подручными средствами

Чтобы устранить неприятный запах, используют продукты, которые можно найти на кухне. Они также эффективно справляются с загрязнениями и они.

Лимонная кислота

Лимонная кислота не только поможет избавиться от извести в чайниках, но и уничтожить неприятный запах в холодильнике. Для того чтобы почистить прибор, нужно растворить 2 чайные ложки лимонной кислоты в теплой воде. Промочите губку в раствор и вымойте весь холодильник.

Как почистить холодильник от вони / Фото Depositphotos

Уксус

Лучшее подручное средство для очистки холодильника – это обычный столовый уксус. Необходимо развести небольшое количество уксуса в воде комнатной температуры и протрите стенки и полки холодильника. Столовый уксус абсорбирует неприятные запахи и продезинфицирует холодильник.

Уксус с содой

Сделайте раствор из 1 столовой ложки соды и 1 литра горячей воды. Промойте холодильником, а затем повторно протрите его раствором из уксуса, о котором мы говорили выше. Уксус среагирует на соду и сможет вывести из холодильника неприятную плесень. После соды и уксуса следует промыть прибор теплой проточной водой.

Как почистить холодильник от вони / Фото Depositphotos

Смесь моющих средств и сода

Чтобы окончательно поставить точку на загрязнении холодильника, используйте раствор из:

Хозяйственного мыла;

моющего средства;

Соды;

И горячей воды.

Все ингредиенты следует смешать и тщательно вымыть холодильник изнутри. Такой раствор поможет уничтожить как налет, так и загрязнение со смрадом. После того как вы промыли раствором холодильник, его следует промыть еще теплой водой.