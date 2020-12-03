Блогер и жена украинского телеведущего Никиты Добрынина, который на днях сообщил, что заболел коронавирусом, ночью очень плохо себя чувствовала и была вынуждена вызвать скорую помощь. После приезда медиков девушке стало лучше и она рассказала, что уже сдала повторный тест на COVID-19.

Первый тест Даши Квитковой на коронавирус не подтвердил наличие инфекции в ее организме, однако она все равно находилась в самоизоляции вместе с мужем, так как его тест показал положительный результат. Теперь в сторис на личной странице в инстаграм блогер рассказала, что ночью с 1 на 2 декабря ее самочувствие было ужасным.

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Даша Квиткова о плохом самочувствии

Девушка рассказала, что ночью у нее поднялась температура, началась невыносимая головная боль, что была похожа на мигрень, тошнота и насморк. Также в теле присутствовала невероятная ломота, Даша не могла встать с кровати. Квиткова признается, если бы не Никита, который постоянно менял ей мокрую повязку на голове, то не знает, как бы пережила эту ночь.

Блогер сначала не хотела вызывать скорую, но вечером 2 декабря поняла, что нет другого выхода. Около 9 часов приехали врачи и поставили звезде капельницу. Лишь после этого боль почти исчезла и Даша смогла на 2-3 часа уснуть.

Знаменитые супруги уже сдали повторные тесты на коронавирус, результат которых должен быть в четверг, 3 декабря. Сейчас Даша чувствует себя гораздо лучше, у нее появились силы хотя бы ходить по квартире, а также появился аппетит. У любимого блогерши также прекрасное самочувствие, несмотря на то, что у него пропал нюх.

Даша Квиткова о плохом самочувствии: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на утро 3 декабря в Украине обнаружили COVID-19 у 772 760 человек, из которых 14 496 узнали об инфицировании в течение последних суток. От коронавируса за время пандемии умерли 12 960 человек. Удалось выздороветь 384 426 больным.