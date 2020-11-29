Звездная пара 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин заразилась коронавирусом. Супруги соблюдают режим самоизоляции и переносят болезнь в легкой форме.

Коронавирус не обошел еще одну знаменитую пару. Новыми жертвами COVID-19 стали герой "Холостяка" ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова. О диагнозе супруги объявили в инстаграме.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин больны коронавирусом

Влюбленные рассказали поклонникам, что пока не имеют тяжелых симптомов коронавируса и переносят его в легкой форме. Даша Квиткова подчеркнула, что предполагала возможное заражение COVID-19, однако инфицирование произошло в самый неудачный момент, когда супруги имели грандиозные карьерные планы и плотный график.

Поэтому паре пришлось отложить все рабочие поездки и дела. Сейчас они находятся на самоизоляции и не планируют выходить из дома до полного выздоровления и восстановления.

Нас радует только то, что сейчас все нормально, особенно сильных симптомов нет. Мы чувствуем себя достаточно хорошо,

– призналась Даша Квиткова.

Добавим, что весь день субботы, 28 ноября, Даша Квиткова и Никита Добрынин провели дома. Они заказали доставку еды и устроили семейный просмотр фильмов. Похоже, первые симптомы коронавируса у пары проявились несколько дней назад, а положительный ПЦР-тест они получили лишь утром 29 ноября. "Утро ковидное, но хорошее", – написала блогерша в сети.