Успешный голливудский актер Джордж Клуни женился в 2014 году с Амаль Аламуддин. На днях он рассказал забавную историю о том, как он признавался любимой девушке.

О забавной истории признания Джорджа Клуни в любви Амаль сообщает издание People со ссылкой на CBS Sunday Morning. Популярный голливудский актер тогда изрядно удивил свою девушку.

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Ранее Джордж Клуни рассказывал, что считал, будто никогда не женится. Но появление Амаль в его жизни все изменила. Во время отношений пара не разговаривала о браке или о том, чтобы заводить детей, поэтому когда мужчина встал на колено, то по-настоящему удивил Амаль. Девушка очень долго колебалась с ответом.

Я спросил ее совершенно неожиданно, поэтому ей понадобилось много времени на размышления, чтобы сказать "да". Я стоял на коленях около 20 минут, но наконец сказал: "Послушай, я сейчас вывихну бедро",

– рассказал Джордж Клуни.

Напомним, что пара поженилась в 2014 году, сыграв громкую итальянскую свадьбу. Впоследствии такой же неожиданностью для Джорджа Клуни стала беременность Амаль. Он очень обрадовался, когда услышал, что будет воспитывать мальчика, но не ожидал, что детей будет двое.

"Очень трудно заставить меня замолчать. В тот момент я просто застыл с этой бумажкой, глядя на нее около 10 минут." Что? Двое?", – думал тогда я", – признался Джордж Клуни.



Джордж Клуни / GQ

Несмотря на все сюрпризы, которые окружали актера, теперь он вполне доволен тем, что происходит в его жизни. По словам Джорджа Клуни, брак и отцовство кардинально изменили его. Сейчас супруги воспитывают 3-летних двойняшек: Александра и Эллу.