Как вывести жирные пятна из ткани: 4 простых средства, которые есть дома у каждого
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой жирных пятен на одежде. Особенно, когда они уже успели въесть в ткань. Это вызывает раздражение и портит настроение. Как эффективно избавиться от пятен на одежде – читайте дальше.
Хорошо управляются с жирными пятнами на одежде не только химические средства, но и обычные народные методы. Таким образом, можно предотвратить аллергию на определенные компоненты. Какими народными средствами можно вывести жир – подскажет 24 Канал.
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Как удалить жирные пятна
Конечно, намного легче удалить свежее пятно из футболки или кофты. Но если дело стоит уже несколько дней – не беда. Попробуем это поправить.
Прежде всего нужно замочить одежду водой. Горячую не следует использовать, потому что она содержит белок, который "цепляется" за ткань. В то время как холодная вода не решит эту проблему. Лучше всего полоскать вещь в теплой воде с мылом.
Как избавиться от жирных пятен.
Оптимальным и дешевым вариантом будет хозяйственное мыло. Оно хорошо удаляет как свежие пятна, так и устаревшие. Надо намылить одежду в том месте, где пятно и оставить на ночь. В течение этого времени мыло разъест жир и его легче будет вычищать.
Можно попытаться отчистить вещь с помощью уксуса. Для этого нужно размешать несколько его капель в воде в одинаковых пропорциях. После этого замочить одежду в этой смеси на 10-15 минут.
Зубной порошок неожиданно может стать отличным помощником в выведении пятен. Надо положить одежду на твердую ровную поверхность и нанести зубной порошок на каждое пятно. Ставим сверху чистую ткань и проходим горячим утюгом. Оставляем все на ночь, хорошо промываем под теплой водой.
Современный метод удаления пятен с помощью кока-колы. Нужно замочить в 2-3 литрах этого напитка грязную одежду и оставить где-то на 3 часа. Затем забрасываем вещи в стиральную машину.
От чего зависит выбор средства
- Для хлопчатобумажных вещей лучше подойдет нашатырный спирт. Надо развести в воде одну чайную ложку спирта и нанести на жирные пятна. Спирт должен съесть проблемные места.
- Нежные ткани, как шелк или атлас, можно попытаться отчистить уксусом. Для этого нужно развести уксус в воде в одинаковых пропорциях. Подойдет и зубной порошок. Важно помнить, что такие вещи нужно стирать в холодной воде.
- Отчистить пятна на котоновой ткани можно с помощью моющего средства для посуды. Нужно утереть его, воспользовавшись щеткой. Через некоторое время кладем эту одежду в стиральную машину. Пятна из синтетической одежды нужно избавляться нашатырным спиртом с водой.
- Также хорошими помощниками для синтетических вещей будет зубной порошок или соль.