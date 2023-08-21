Способ на миллион: как вырастить розу в картофеле, чтобы она укоренилась
Иметь красивые розы в саду мечтает каждый садовник. Существует много разных способов как их выращивать, но один действительно особенный. Можно это сделать в картофеле.
Высаживают розы в картофеле ради черенкования, это способ размножения растений. Лучше брать цветы, которые растут в вашей местности, потому что чужеземные могут потом не прижиться. Оптимальный вариант – кустовые розы. Как правильно выращивать цветы в картофеле в домашних условиях – расскажет 24 Канал.
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Зачем запихивать картошку в розы
Черенки – то есть, побеги для размножения, ставят в картофелины перед тем, как высадить в землю, чтобы они подпитались полезными веществами. Речь идет о крахмале, витаминах и достаточной влаге. Картофель также не допускает переохлаждения роз, защищает от вредителей и болезней.
Для такого дела вам понадобится:
- веточки роз;
- картофелины, средние по размеру;
- мед или сок алоэ для стимуляции корневой системы;
- воду;
- горшком с землей;
- стеклянную банку или пластиковую бутылку.
Как выращивать розу в картофеле
- Картошку следует хорошо помыть, вырезать из нее все черные пятна. Тогда ножом делаем дыры на 2-3 сантиметра вглубь.
Дыры в картофеле / Фото Яна Федорова
Далее нужно вырезать несколько побегов из стебля розы. Срезы должны быть не более 1 сантиметра от ножки – части листа, соединяющего пластину со стеблем. Немного листьев следует удалить, чтобы они не тянули питательные вещества.
- Помещаем кончик побег в воду с медом. После этого запихиваем в картофелины таким образом, чтобы нижняя почка розы попала внутрь.
Живец в картофелине / Фото Яна Федорова
- В таком же виде кладем черенки в картофелины в горшок с землей. Следует засыпать так, чтобы картофель был полностью в грунте.
- Учтите, что черенки надо накрыть банками или пакетами. Им нужен эффект теплицы. Иногда снимаем их, чтобы проветривать, по крайней мере 1-2 раза в неделю.
Впоследствии открывать розы можно чаще, чтобы адаптироваться к новым условиям. Ведь скоро придется пересаживать ее в землю на улице. Корни имеют проросты ориентировочно за 1-2 месяца.