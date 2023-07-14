Попробуйте и вы: как вырастить орхидею из цветоноса
Источник:All.property
Орхидея – прекрасное комнатное растение, очаровывающее всех своими цветками. Хочется, чтобы их было больше, для этого нужно знать, как ее размножать.
Размножение орхидей – непростой процесс, требующий определенных знаний. Особенно это касается того, возможно ли вырастить цветок из одного цветоноса. Здесь есть определенные нюансы.
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Как вырастить орхидею из цветоноса
Есть начинающие, которые задают вопрос, реально размножить орхидею с самого цветоноса. Есть такая вероятность: для размножения берут стрелку цветоноса. Она должна быть зрелой, без признаков болезней или повреждений.
- С цветоносом делают то же, что и с боковыми побегами – разрезают на черенке. Один нюанс: нужно, чтобы стрелка до размножения полностью отцвела. На каждом фрагменте должна быть почка, из которой будет формироваться отросток. Обрезку следует производить только стерильным инструментом.
- Части цветоноса стоит поставить горизонтально на влажную землю. Их советуют укрыть колпаком, чтобы произвести эффект парника.
Сосуд с черенками стоит положить в теплое и хорошо освещенное место. Но ни в коем случае – не под прямые солнечные лучи. Через некоторое время из каждой почки вырастут корни.
- После того как у растения появились новые корни, его нужно пересадить в отдельный горшок с орхидейной корой или субстратом для орхидеи.
Следите за поливом после пересадки в горшок. Важно, чтобы земля всегда была увлажненной. Не допускайте сухости, потому что растение погибнет.