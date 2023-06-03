Как вырастить черешню из косточки: пошаговое и понятное объяснение для начинающих
3 июня 2023, 11:30Читати новину українською
Плоды черешни имеют округлую форму и разные оттенки красного цвета. Они сочные и насыщенные, поэтому это любимая ягода многих. Можно попытаться посадить черешню из косточки.
Существует много сортов черешни разной величины, цвета и вкуса плодов. Каждый сажающий черешню хочет получить хороший урожай, но так не всегда получается. 24 Канал расскажет, как посадить черешню из косточки в домашних условиях
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Как посадить черешню из косточки
Посадить черешню с косточки вполне реально, но надо помнить, что они не всегда успешно приживаются и могут потребовать много времени, чтобы принести первые плоды. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для посадки.
- Отберите косточки черешни, промойте их от остатков плода и дайте им просохнуть.
- Помните, что черешня очень любит свет и боится сквозняков. Предварительно нужно удобрить почву. На участок, где планируется высадка новых черешней, вносят органические и минеральные удобрения.
- Выберите солнечное место с достаточным пространством для разрастания дерева. Убедитесь, что земля хорошо дренажируется.
- Выкопайте ямку в открытом грунте, глубиной около 5-7 сантиметров. Поставьте косточку в ямку вертикально с острым концом вниз и покройте ее сверху тонким слоем земли. Залейте ямку водой.
- После посадки черешни из косточки, хорошо полейте растение и убедитесь, что почва влажная.
- Чтобы корни дерева снабжались кислородом, нужно летом рыхлить почву. Также чистьте участок от сорняков.