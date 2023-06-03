Как вырастить черешню из косточки: пошаговое и понятное объяснение для начинающих

Плоды черешни имеют округлую форму и разные оттенки красного цвета. Они сочные и насыщенные, поэтому это любимая ягода многих. Можно попытаться посадить черешню из косточки.

Существует много сортов черешни разной величины, цвета и вкуса плодов. Каждый сажающий черешню хочет получить хороший урожай, но так не всегда получается. 24 Канал расскажет, как посадить черешню из косточки в домашних условиях

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Как посадить черешню из косточки

Посадить черешню с косточки вполне реально, но надо помнить, что они не всегда успешно приживаются и могут потребовать много времени, чтобы принести первые плоды. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для посадки.

Отберите косточки черешни, промойте их от остатков плода и дайте им просохнуть.



Косточки черешни / Фото Barra