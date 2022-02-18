Здравствуй, весна: сколько выходных у украинцев будет в марте-2022

В марте украинцев ждет немало праздничных событий. Первый месяц весны богат на религиозные праздники и один государственный, к которому прикреплен официальный выходной.

В марте 2022 года работников Украины ждет 22 рабочих и 9 выходных. Еще в начале месяца мы успеем хорошо отдохнуть, ведь на Международный женский день – 8 марта, который будут отмечать во вторник утвержден официальный выходной.

К слову Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине

Государственные выходные в марте-2022



Государственные выходные в марте 2022 / Фото 24 канал

Календарь праздничных дней в марте 2022

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

3 марта – Всемирный день писателя

6 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы

7 марта – начало Великого поста

8 марта – Международный женский день

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея

12 марта – День землеустроителя

14 марта – День защиты прав потребителей

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

20 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21 Марта – 27 марта – неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации



Праздники в марте 2022 / Фото Pixels