Выходные в октябре-2021: сколько свободного времени украинцы получат во втором месяце осени
Источник:24 канал
Октябрь – время опавших листьев и дополнительных выходных для жителей Украины! Во втором месяце осени украинских работников ждут такие знаменательные даты как День защитника Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.
В октябре-2021 работников Украины ожидают 20 рабочих дней и 11 выходных. В этом месяце мы будем праздновать великий день – День защитника Украины. Каждый год праздник отмечают 14 октября, которое в 2021 году выпало на четверг.
К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
День защитника Украины празднуют с 2015 года на государственном уровне, поэтому за этим днем официально прикреплен выходной. Для того, чтобы "не разрывать" выходные, правительство предлагает учреждениям добавить еще один выходной – 15 октября, который работники будут отрабатывать 23 октября.
Официальные выходные дни в октябре 2021
Выходные в октябре-2021 / Фото 24 канал
Календарь праздничных дней в сентябре 2021
- 1 октября – Международный День музыки, Международный день пожилых людей.
- 3 октября – День работника образования (День учителя), создание Всемирной федерации профсоюзов.
- 4 октября – Международный День врача, Всемирный День архитектора.
- 6 октября – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8 октября – День юриста Украины.
- 9 октября – День риэлтора, Всемирный день почты, День (преставления) Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 10 октября – День работников стандартизации и метрологии, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
- 12 октября – День кадрового работника.
- 14 октября – День украинского казачества, День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы.
- 15 октября – память Блаженного Андрея.
- 16 октября – Всемирный день анестезиолога, День работника целлюлозно-бумажной промышленности.
Праздники в октябре-2021 / Фото Pixabay
- 17 октября – День работника пищевой промышленности.
- 19 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
- 23 октября – День работника рекламы.
- 24 октября – День Организации Объединенных Наций.
- 25 октября – День маркетолога.
- 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
- 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны.
- 31 октября – Международный день Черного моря, День автомобилиста. Память апостола-евангелиста Луки, ночь Хэллоуина.