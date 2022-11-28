Календарь на декабрь 2022: что будут отмечать украинцы и сколько будут отдыхать

Первый месяц зимы – это всегда сказочный период, ведь ожидает украинцев много светлых и теплых праздников. Однако сейчас для нас самое важное прежде всего мир и победа. Поэтому из-за военного положения в Украине дополнительных выходных не предполагается, а о важных датах и праздниках – читайте в материале.

В декабре будет много важных церковных и государственных праздников. Также весь месяц продлится Рождественский пост , который в православной и греко-католических церквях начинается 28 ноября и заканчивается 6 января в канун Рождества Христова, отмечает 24 канал .

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Традиционно декабрь имеет 31 календарный день. Официальными выходными днями будут только субботы и воскресенья – 3,4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 декабря.

Религиозные праздники и важные даты в декабре 2022

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Всемирный день компьютерной графики; Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря – Введение в Храм Пресвятой Богородицы; День информатики.

5 декабря – Благоверного князя Ярополка Владимира-Волынского; Всемирный день почв.

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

7 декабря – День Святой великомученицы Екатерины; День местного самоуправления в Украине.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря – Всемирный день футбола.

11 декабря – День благотворительности в Украине.

12 декабря – День сухопутных войск Украины.

13 декабря – День Святого апостола Андрея Первозванного; День скрипки.

14 декабря – Пророка Наума; День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

15 декабря – День работников суда Украины.

Календарь на декабрь 2022 – праздники и события / Фото "Издательство Старого Льва"

17 декабря – День Святой Варвары; День работника исполнительной службы.

18 декабря – Преподобного Саввы; Международный день мигранта.

19 декабря – День Святого Николая Чудотворца ; Международный день помощи бедным.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

21 декабря – День рождения кроссворда.

22 декабря – День энергетика.

23 декабря – День иконы Божией Матери Неожиданная Радость; Всемирный день сноуборда.

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря – День чудотворца Святого Спиридона; Рождество Христово.

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26 декабря – День подарков.

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

31 декабря – Последний день года, Новогодняя ночь.