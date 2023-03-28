Календарь на апрель 2023: сколько будут отдыхать украинцы во втором месяце весны
В апреле украинцев ожидает несколько важных праздников: День смеха (1 апреля), Благовещение (7 апреля), Пасха (16 апреля), День Земли (22 апреля) и не только.
В апреле, как и в предыдущие месяцы, у украинцев будут выходные только в субботу и воскресенье. Луна имеет 30 дней, из них 20 дней – рабочие, оставшаяся часть 10 официальные выходные : 1 и 2 апреля, 8 и 9 апреля, 15 и 16 апреля, 22 и 23 апреля, 29 и 30 апреля, отмечает 24 Канал.
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Дополнительных выходных дней к Пасхе не будет, ведь в Украине отменены дополнительные выходные в связи с военным положением, которое продлено до 20 мая. Это прописано в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Календарь праздников в апреле 2023:
1 апреля – День смеха.
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, День геолога.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья,
8 апреля – Международный день ромов.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины.
15 апреля – День окружающей среды.
Календарь на апрель 2023 года / Фото Pinterest
16 апреля – Пасха.
17 апреля – День работников пожарной охраны.
22 апреля – День Земли.
23 апреля – Всеукраинский день психолога.
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря.
28 апреля – Всемирный день охраны труда.
29 апреля – Международный день танца.