Будет ли дополнительный выходной на Пасху в 2026 году: сколько дней будут отдыхать украинцы

С приближением светлого праздника Пасхи многие украинцы уже начинают планировать свои выходные и интересоваться, ждет ли нас традиционный трехдневный отдых. Обычно этот праздник дарил дополнительный понедельник для релакса, позволяя семьям побыть вместе дольше.

Однако в сегодняшних условиях календарь праздников претерпел существенные изменения. Об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Смотрите также Не вместе с Европой: почему украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля

Будет ли дополнительный выходной на Пасху 2026 года?

В 2026 году украинцы будут отмечать Пасху 12 апреля, по новоюлианскому календарю. Однако в соответствии с законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все нормы относительно праздничных и нерабочих дней пока приостановлены. Это означает, что официального переноса выходного с воскресенья на понедельник не будет.

Так, понедельник, 13 апреля, для работников государственных учреждений и коммунальных служб будет обычным рабочим днем, а оплата труда будет осуществляться по стандартному графику.

Стоит заметить, что эти правила являются обязательными именно для государственного сектора. Частные компании и представители малого бизнеса имеют право самостоятельно устанавливать график работы для своих команд. Работодатели в коммерческих структурах могут по своему усмотрению оставить понедельник выходным или ввести сокращенный рабочий день, чтобы дать возможность работникам провести время с семьями. Поэтому график работы в частных фирмах лучше уточнять непосредственно у руководства.

Когда украинцы будут отдыхать в апреле 2026 года?