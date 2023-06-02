Кроты будут убегать из вашего огорода: 6 способов, которые обеспечат результат

Кроты – это маленькие млекопитающие, имеющие компактное тело с большими передними лапами, предназначенными для рытья. Иногда они появляются в огороде, поэтому нужно знать, как их отогнать.

Кроты ведут подземный образ жизни в норах. Они питаются насекомыми, личинками, моллюсками и корневыми растениями. Нередко они появляются на грядках и портят урожай. 24 подскажет, как отогнать кротов из огорода.

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Как прогнать кротов из огорода

Существует несколько способов, которые можно попытаться отпугнуть кротов от грядки. Вот несколько рекомендаций:

Кроты не любят вибрации, поэтому установка специальных устройств или вибрирующих предметов возле грядки поможет отпугнуть их.



Отпугивающие устройства / Фото Глушитель

Кроты не терпят запаха собак . Поэтому, если у вас есть собака, выгуливайте ее у грядки.

. Поэтому, если у вас есть собака, выгуливайте ее у грядки. Можно попробовать физические барьеры . Попытайтесь взять пластиковый материал и закопать его в землю на глубину, чтобы предотвратить доступ кротов к грядке.

. Попытайтесь взять пластиковый материал и закопать его в землю на глубину, чтобы предотвратить доступ кротов к грядке. Некоторые вещества или запахи могут быть неприятными для кротов. Например, использование аромата лаванды, чеснока, перца или мяты. Разместите эти растения у грядки или приготовьте из них раствор и полейте места, где чаще всего встречаются кроты.



Чеснок / Фото Сад.город