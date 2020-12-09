Популярная украинская певица после завершения проекта "Танцы со звездами" не дала себе скучать и активно ворвалась в рабочий ритм. Исполнительница представила коллаборацию с украинским брендом обуви и сумок Kachorovska. Во время презентации Тина Кароль появилась в необычном наряде.

В понедельник, 8 декабря, Тина Кароль представила свою капсульную новогоднюю коллекцию обуви Tina x Kachorovska. В коллекцию вошла сумочка-украшение и две модели обуви.

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Тина Кароль рассказала, что в коллекции продумана каждая деталь. Обувь и сумочка сделаны из специального износостойкого сатина, легкого в уходе. Его можно очищать обычным мыльным раствором. А резинка на ремешке сабо, по словам певицы, делает его удобным для любого подъема стопы, сам ремешок вручную выложен камнями.

Для выпуска коллекции исполнительница Тина Кароль стала лицом рекламы. Знаменитость позировала в нежном розовом платье возле холодильника, который был заполнен новым обувью Tina x Kachorovska.

Также артистка позировала на видеоролике в безупречном белом жакете с объемными плечиками и массивными пуговицами. Такой непревзойденный вид дополнила яркая любимая красная помада Тины Кароль и стильная укладка.

Тина Кароль любит радовать поклонников безупречными образами на сцене, впрочем в жизни отдает предпочтение удобному и простому наряду.

На презентацию новой коллекции обуви, певица пришла в коричневой шубе, белом свитшоте и коричневых брюках палаццо. Волосы исполнительница завязала под платок. Что касается макияжа, то исполнительница решила накрасить лишь губы сливовой помадой.