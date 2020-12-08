Популярная украинская певица Тина Кароль устроила необычную съемку вблизи холодильника, заполненного туфлями. Сама звезда предстала в нежном платье персикового цвета, пикантности которому добавил разрез до бедер.

Поп-звезда Тина Кароль решила попробовать себя в роли дизайнера. Вместе с Kachorovska она создала капсульную новогоднюю коллекцию Tina x Kachorovska. Певица приобщалась к созданию двух моделей обуви и микросумочки-украшения и вместе с командой работала над ними год. О коллаборации она объявила на личной странице в инстаграм.

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"Из личного опыта знаю, что такое, когда ноги ноют от неудобных каблуков, даже если они красивые. Никакая красота не стоит ваших страданий. Главный наш месседж – внутри вас есть любовь к себе, внутри вас есть счастье. Не ждите идеального момента, создайте себе праздник сейчас", – написала артистка.

Образ Тины Кароль

Певица стала лицом коллекции Tina x Kachorovska и снялась в невероятной фотосессии в стиле пин-ап. Она позировала в платье персикового цвета с плиссированным низом. Наряд обольстительно подчеркнул фигуру Тины Кароль, а разрез до бедер позволил эффектно показать ножки.

На фоне розового холодильника, заполненного обувью, звезда появилась с голливудской укладкой и ярким макияжем с нежно-розовыми тенями и насыщенной красной помадой. Она фантастически вошла в роль модели пин-ап и эмоционально позировала на камеру.