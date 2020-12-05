Знаменитая украинская певица Тина Кароль появилась в 10 сезоне шоу "МастерШеф". Звезда стала гостьей 14 выпуска и продемонстрировала невероятный образ на съемочной площадке.

Если в реальной жизни Тина Кароль предпочитает удобный стритстайл-одежды, то для публичных появлений выбирает изысканные аутфиты. На съемках программы "МастерШеф" она появилась в волшебном платье от украинского бренда The Coat дизайнера Екатерины Сильченко. Фото на личной странице в инстаграм опубликовал судья проекта шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Читайте также В элегантном костюме и пальто: королева Летиция продемонстрировала монохромный образ фото

"Несравненная Тина Кароль. Какая безумная энергетика идет от этой красавицы. Хорошо, что парень в проект остался один, а то бы все голову потеряли и оставили бы нас голодными", – эмоционально написал восторженный судья "Мастер Шефа".

Образ Тины Кароль

Певица позировала в карамельном платье из экокожи длины миди. Обтягивающий наряд на тонких бретелях соблазнительно подчеркивало изящную фигуру Тины Кароль, а откровенное декольте придавало look пикантности. Стоимость платья составляет 480 долларов – 13,5 тысяч гривен.

Стоит добавить, что одежда из латекса или экокожи давно стала изюминкой светских выходов артистки, поэтому в платье она чувствовала себя комфортно. Наряд Тина Кароль довершила голливудской укладкой с легкими локонами и нежным макияжем с акцентом на глаза, которые визажисты выделили стрелками и тенями. Похоже, звезде действительно удалось поразить как судей, так и участников своей красотой.



Тина Кароль на "МастерШеф" / Фото Instagram / @hectorjimenezbravo