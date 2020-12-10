Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина дала откровенное интервью, в котором рассказала об общении с певицей Тиной Кароль. Артистка призналась, что с таким графиком, как у них, трудно быть подругами.

Юлия Санина пообщалась с Рамин Эсхакзай для программы "Ходят слухи". Исполнительница поделилась впечатлениями от "Танцев со звездами", рассказала о личной жизни, а также поделилась, какие отношения у нее с Тиной Кароль.

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Юлия Санина об общении с Тиной Кароль

Тина Кароль впервые за историю проекта вышла на паркет "Танцев со звездами" для того, чтобы поддержать пару Юлии Саниной и Дмитрия Жука. Артистки начали тепло общаться после презентации дуэтной песни "Вільна". Во время проекта Тина постоянно поддерживала коллегу. Ранее она не выделяла никого из участников, однако этот сезон стал особенным.

Санина призналась, что когда организаторы предложили Тине выступить, то не знали, что она согласится.

Вечером я получила сообщение от Тины, в котором она сказала, что готова тренироваться. Тогда я была в восторге от этой девушки. Уже во вторник, через день после прямого эфира, она репетировала с нами танец. Ежедневно по несколько часов была в хореографическом зале, уделяла внимание этому номеру,

– поделилась Юлия.

О дружбе, то Санина отметила, что, по ее мнению, у девушек с таким насыщенным графиком, как у нее и Тины почти нет подруг.

Встретиться, выделить время, чтобы выпить кофе – нереально,

– поделилась артистка.

Санина рассказала, что Тина была у нее в гостях, однако приходила по работе. У Юлии есть собственная домашняя студия звукозаписи и нужно было кое-что записать для альбома Кароль. Тогда они при случае выпили кофе. Санина также гостила у коллеги один вечер. Тогда они репетировали номер для "Танцев со звездами".

Интервью Юлии Саниной: смотрите видео онлайн