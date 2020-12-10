Хотя финал "Танцев со звездами 2020" уже состоялся, разговоры вокруг него продолжаются до сих пор. Финалистка Юлия Санина откровенно высказалась о своей конкурентке Санте Димопулос и отметила, что во время объявления победителей Санта вела себя лицемерно.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина дала откровенное интервью программе "Ходят слухи". Она рассказала о своем отношении к конкурентке Санте Димопулос, которая в прямом эфире зявила, что отдает ей кубок победительницы.

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Юлия Санина о Санте Димопулос

Санина поделилась, что тот момент, когда Санта отдала ей кубок победительницы, был унизительным. Артистка отметила, что если бы Димопулос считала ее равноценной соперницей, то так бы не поступила и приняла ее второе место, уважала его.

Зная, что происходило за кулисами, как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужно первое место – это лицемерно,

– заявила Юлия.

Она призналась, что, когда Санта передала ей кубок, то хотелось убежать. Санина приняла свое второе место и ей не нужны чужие награды. Юлия поделилась, что жаль только потому, что она очень верила в победу, верила, что это реально и призывала верить своих поклонников.

Финалистка подчеркнула, что канал, организаторы абсолютно честно посчитали все голоса. За Санту зрители действительно голосовали больше, а они с Дмитрием заняли почетное второе место.

Интервью Юлии Саниной: смотрите видео онлайн