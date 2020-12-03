Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина после победы на шоу "Танцы со звездами" поделилась, чего ей сейчас не хватает. Рок-звезда призналась, что ей очень хочется отдохнуть после столько времени труда.

Недавно закончился 4 сезон легендарного шоу "Танцы со звездами". Он завершился победой сразу двух пар, ведь победительница Санта Димопулос отдала кубок своей сопернице – Юлии Саниной. Естественно, что для результатов суперфинала все участницы приложили немало усилий.

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Украинская рок-звезда и певица Юлия Санина поделилась в комментарии изданию НВ о том, чего ей сейчас очень не хватает. Победительница "Танцев" рассказала, что ей очень сильно не хватает отдыха, как морального, так и физического.

После 3,5 месяцев проекта "Танцы со звездами" мне не хватает самого элементарного – отдыха. Очень хочется отдохнуть как физически, так и морально,

– призналась Юлия Санина.

Артистка добавила, что ей также хочется сейчас побольше спокойствия и семейного тепла. "Тренироваться шесть дней в неделю по восемь-десять часов, а потом в прямом эфире каждое воскресенье переживать стресс и эмоциональное возбуждение – это очень изнуряет", – добавила певица.

В связи с этим, она нашла в себе силы уже на следующий день после суперфинала открыть компьютер и заказать путевку на море. Поэтому Юлия Санина после 3,5 месяцев труда над собой и постоянных тренировок, наконец отдохнет.