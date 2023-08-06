Как выбрать хорошие яйца: на что обратить внимание

Каждый человек, платящий средства за определенный продукт, хочет, чтобы он будет качественным. Особенно это касается яиц, ведь при неправильном выборе им можно отравиться. Так на что же обратить внимание?

Выбирая яйца в магазине, следует обратить внимание на маркировку. С помощью метки можно будет понять, к какой группе они относятся. Так будет проще вам выбирать.

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Как выбирать яйца по маркировке

Буквы Д и С на скорлупе яиц делят на 2 категории:

Буква Д – означает диетические яйца. Такой продукт советуют держать в холодильнике 7 суток. Именно для того на яйцах штампуют дату, когда курица снеслась.

Категория из буквой С подразумевает столовые яйца. После сноса курицей такой продукт хранился неделю. Отметка С позволяет хранить яйца в холодильнике в течение 3 месяцев. Они не потеряют пользы за этот период.

Нередко на скорлупах можно заметить буквы и цифры М, В, 0, 1, 2. Выясним, что означают эти 5 категорий.

Буква М – предполагает маленькие яйца, их вес всего – 35-44,9 грамма.

– предполагает маленькие яйца, их вес всего – 35-44,9 грамма. Буква В – означает отборные яйца, весящие более 75 граммов.

– означает отборные яйца, весящие более 75 граммов. Цифра 0 ставится на продуктах высочайшей категории. Они весят примерно 65-75,9 граммов.

ставится на продуктах высочайшей категории. Они весят примерно 65-75,9 граммов. Цифра 1 толкует нам, что это яйца первой категории. Их масса составляет 55-64,9 г.

толкует нам, что это яйца первой категории. Их масса составляет 55-64,9 г. Цифра 2 свидетельствует, что мы видим перед собой яйца второй категории с весом 45-54,9 г.

Кроме этой стандартной маркировки, на продуктах штампуют товарный знак и название производителя номер партии. Сверху на обертке яиц мы должны четко видеть срок годности, название и адрес производителя, условия хранения.

Обратите внимание, что в любых рецептах, в которых предусмотрены яйца, подразумевают продукт группы М. Так что если в вашем холодильнике стоят яйца с отметкой 0 или В, можете использовать вдвое меньше продукта. Этого будет достаточно.