Знаменитый украинский дизайнер и фэшн-эксперт Андре Тан готовит модниц к холодному времени года. Он посоветовал, как выбрать теплый свитер и с чем комбинировать этот неотъемлемый элемент зимнего гардероба.

Личную страницу в инстаграме Андре Тан превратил в блог с советами для красавиц, которые хотят одеваться согласно последним трендам сезона. Дизайнер опубликовал новую серию фото, которую посвятил модным и всегда актуальным теплым свитерам.

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Как выбрать стильный свитер

Забудьте о разрезах на свитерах

Андре Тан считает такие элементы в холодный сезон странными. В этом сезоне настоящим хитом стали свитера с рукавами-буфами, манжетом-резинкой и длинными свободными рукавами. Однако стоит экспериментировать с умом, ведь можно легко нарушить пропорции.



Как выбрать свитер / Фото Instagram / @andre_tan_official

Выбирайте правильный оверсайз

Чтобы свитер не выглядел как бесформенный балахон, не стоит выбирать модели из тонкого трикотажа. Даже вещи оверсайз должны иметь четкую форму и не висеть на вас как мешок. Дизайнер советует обращать внимание не только на однотонные свитера, но и с рисунком и объемной вязкой.



Как выбрать свитер / Фото Instagram / @andre_tan_official

Забудьте про свитера со стразами и бисером

Андре Тан убежден, что такие модели давно неактуальны, ведь яркий декор делает простую вещь "сложной" и лишает ее универсальности. В качестве альтернативы стоит рассматривать свитера с молнией. Именно они – настоящий хит этого сезона.



Как выбрать свитер / Фото Instagram / @andre_tan_official

Подбирайте свитера с фактурой

Свитера с длинным ворсом придают фигуре дополнительный объем и уже вышли из моды. Поэтому следует выбирать свитера с косами, с различными переплетениями и резинками, а если говорить о материале – под бархат и из ангорской шерсти.



Как выбрать свитер / Фото Instagram / @andre_tan_official

Кардиган

Андре Тан призывает покупать кардиганы: длинные, с ярким принтом модели, с эксцентричными узорами, с надписями и с абстракциями. Он уверен, что эта вещь будет актуальной еще несколько сезонов.



Как выбрать свитер / Фото Instagram / @andre_tan_official

С чем сочетать свитера

Фэшн-эксперт советует носить свитера с шелковой юбкой, платьем-комбинацией, юбкой-плиссе, джинсами или штанами-бананами. Для офисных работников идеальный вариант – свитер поверх рубашки.