Один из самых выдающихся мужчин в украинской модной индустрии Андре Тан убежден, что неправильно подобранная одежда может испортить даже стройную фигуру. Он показал, какие вещи не стоит выбирать модницам.

За страницей Андре Тана в инстаграме следят тысячи модниц, ведь именно эту платформу он использует, чтобы делиться с украинками советами по стилю. Новое сообщение модельер посвятил провальным нарядам, которые могут испортить даже стройную фигуру.

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Какая одежда портит фигуру

Вещи, которые не подчеркивают талию

Андре Тан советует женщинам, имеющим объемную талию, выбирать одежду с акцентом на изгибы. Также стоит обратить внимание на пояса или ремни, ведь эти аксессуары помогут создать форму "песочных часов".



Одежда, которая портит фигуру / Instagram / @andre_tan_official

Вещи, которые закрывают зону шеи

Неудачная водолазка может визуально испортить пропорции всего тела и добавить вам десяток килограммов. Слишком глухой высокий воротник подойдет только тем женщинам, которые имеют длинную шею. Остальным следует обратить внимание на воротник, который не прилегает вплотную.



Одежда, которая портит фигуру / Instagram / @andre_tan_official

Вещи из некачественной ткани

Андре Тан убежден, что некачественная ткань подчеркнет все лишнее, которое наоборот хочется спрятать. Поэтому обтягивающие вещи должны быть из плотной ткани.



Одежда, которая портит фигуру / Instagram / @andre_tan_official

Маленькое по размеру белье

Слишком узкое бра может визуально добавить складочек, даже если на самом деле проблем с фигурой нет, а бретели, которые впиваются в кожу, не смогут скрыть самые качественные ткани.



Одежда, которая портит фигуру / Instagram / @andre_tan_official

Вещи оверсайз, которые скрывают лишние килограммы

Андре Тан отмечает, что одежда свободного кроя уже несколько сезонов находится на пике актуальности, но такие вещи обязательно надо комбинировать с приталенными нарядами.



Одежда, которая портит фигуру / Instagram / @andre_tan_official