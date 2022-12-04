Введение в храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня в Украине отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Этот праздник относится к одним из важнейших в православной церкви. О значении и запретах праздника читайте в материале.

В этот день верующие идут на праздничную службу в храм, а священники по случаю праздника надевают ризы голубого цвета, который считается цветом Богородицы. Также с Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается богослужебная подготовка к празднованию Рождества Христова, пишет 24 канал.

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История праздника Введение в храм Пресвятой Богородицы

Согласно древним книгам, родители Богородицы – Иоаким и Анна довольно долго не имели детей. Тогда они пообещали Богу, что в случае рождения ребенка отдадут его на служение Господу в храм Иерусалимский.

Через некоторое время, когда пара уже была в летах, у них родилась дочь. По указанию ангела ее назвали Марией. Когда девушке исполнилось 3 года, ее отвели в храм и оставили там. Однако это испугало Марию, а наоборот, она обрадовалась и согласилась с волей своих родителей.

Церковный праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы появился в православном календаре через несколько веков после этого события.

Введение в храм Пресвятой Богородицы – история и запреты праздника / Фото "Главком"

Что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

На Третью Пречистую нельзя работать дома или возле него.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя стирать и убирать.

Церковь не рекомендует участвовать в громких гуляниях или развлечениях.

Нельзя отказывать в помощи или подаянии.

Нельзя конфликтовать и оскорблять своих ближних.

Нельзя завидовать или осуждать кого-либо.

Нельзя одалживать деньги или брать взаймы у кого-то.

Нельзя венчаться.

Если в этот день продолжается Рождественский пост, то нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако разрешается выпить немного вина и съесть немного рыбы.

Введение в храм Пресвятой Богородицы – что нельзя делать / Фото "ТСН"

Приметы на введение в храм Пресвятой Богородицы