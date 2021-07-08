Грандиозная картина Рембрандта "Ночной дозор" (полное название – "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга") создана в 1642 году. С 1808-го принадлежит амстердамскому Государственному музею (Рейксмюсеум). О ней писано-переписано тысячи статей и книг, снято сотни фильмов (вспомним хотя бы уже легендарные "Тайны "Ночного дозора" Питера Гринуэя и "Рембрандт. Я обвиняю!"). Но не будем пересказывать известные факты, малоизвестные нюансы и всевозможные версии относительно картины. Вспомним лишь о ее бурной жизни в последние годы.

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Картина "оживает"

"Ночной дозор" неоднократно "оживал" в различных перформансах во всем мире. Но кто может лучше раскрыть суть и дух этого шедевра, как не те, кто видят его каждый день?! Видимо, поэтому лучше всего это удалось работникам Рейксмюсеум, которые 13 апреля 2013 года "несли искусство в массы" и сыграли блестящий мини-спектакль в холле крупного торгового центра Амстердама. Некоторые зрители этого действа до последней секунды не понимали, что происходит…

Перформанс "Ночной дозор": смотрите видео

Ночь в музее

В июне 2017 года Рейксмюсеум подарил оригинальный презент своему 10-миллионному посетителю, которым стал обычный школьный учитель Стефан Каспер. Музей позволил ему провести наедине ночь рядом с "Ночным дозором". Праздничность действа дополнили уникальное вино и блюда от шеф-повара элитного ресторана RIJKS.



Стефан Каспер наслаждается картиной и вином

Я спал в нескольких метрах от "Ночного дозора". Это очаровательно, даже сейчас не могу поверить! – поделись Каспер впечатлениями после памятного события.

Счастливчик рассказал, что не смог заснуть, поэтому несколько часов бродил по пустым залам музея и сделал несколько селфи. Он признался, что ранее не был ярым поклонником Рембрандта, но "совместная ночь" изменила его взгляды на творчество гения: "Персонажи картин как будто ожили передо мной... Это впечатление навсегда останется в моей памяти!"



Селфи на память

Реставрация онлайн

Два года назад, 8 июля 2019 года, началась одна из самых масштабных реставраций в истории искусства, которая длилась более года. Ее сравнивают с восстановлением фресок в Сикстинской капелле в Ватикане.

Более 30-ти специалистов начали изучать и реставрировать "Ночной дозор". Специально для этого известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт смонтировал в музее стеклянный павильон с особым микроклиматом. Но если раньше работы реставраторов, как правило, происходили за закрытыми дверями, то в данном случае руководители Рейксмюсеум наоборот – намеренно процесс выставили напоказ. Необычное действо могли видеть как живые посетители музея, так и пользователи интернета – трансляция происходила в прямом эфире на сайте выставки. Не скрывалась и стоимость реставрации – около 3 миллионов евро!



Реставрация в кубе и в прямом эфире

На первом этапе картину детально отсканировали – 56 раз. В течение двух месяцев было сделано более 12 тысяч (!) фото поверхности полотна. Реставраторов, в первую очередь, интересовало, какие краски и грунт использовал Рембрандт.

Когда подготовительный процесс был завершен, началась собственно реставрация, которую серьезно осложняли довольно запущенное состояние полотна (последний раз картину восстанавливали аж в 1976-м) и большое количество повреждений, которые раньше "лечили" только косметически. В прошлом веке психически больные мужчины трижды атаковали "Ночной дозор" – в 1911 году картина получила удар ножом, в 1975-м – сразу 12 ударов, а в 1990-м ее облили кислотой. Натерпелась картина и во время Второй мировой войны, когда ее, неуклюже свернутую в рулон, укрывали в бомбоубежищах, а затем во влажной пещере.

Реставрация, как заверили руководители Рейксмюсеума, прошла успешно. Но оставался еще один важный вопрос…

Искусственный интеллект спешит на помощь

Июнь-2021 войдет не только в историю искусства, но и компьютерных технологий. Как мы отмечали выше, искусственный интеллект помог реставраторам восстановить "Ночной дозор".

В 1715 году картину варварские обрезали, чтобы повесить между дверными проемами на стене городской ратуши. В те времена подобное отношение к картинам – даже великих мастеров – было типичным явлением. Поэтому картина уменьшилась на 60 сантиметров с левого края, 7 – с правого, 22 – сверху и 12 снизу.



Обновленный "Ночной дозор" вызвала бешеный ажиотаж

Чтобы вернуть картине "утраченное", реставраторы позвали на помощь кибернетиков и искусственный интеллект. Сначала "электронного умника" потренировали на двух изображениях картины – скан-копии оригинала с высоким разрешением и цветной копии картины, которая была сделана до ее обрезки. Искусственный интеллект создал свой алгоритм, благодаря которому воспроизвел отрезанные фрагменты – в частности, слева появились три персонажа (два мужчины и мальчик), справа дорисована одежда мужчин.

Восстановленные части распечатали и добавили к оригинальной картине – теперь она в первозданном виде, но все же по версии искусственного интеллекта. Обновленный "Ночной дозор" будут демонстрировать несколько месяцев в рамках временной выставки в Рейксмюсеум. Посмотреть на "вторично рожденную" можно на сайте музея.

Супертехнологическая реставрация и восстановление отрезанных частей сделали и без того популярный "Ночной дозор" самой запоминающейся картиной последних трех лет.

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