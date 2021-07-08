Грандіозна картина Рембрандта "Нічна варта" (повна назва – "Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока і лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга") створена в 1642 році. З 1808-го належить амстердамському Державному музеї (Рейксмюсеум). Про неї писано-переписано тисячі статей і книг, знято сотні фільмів (згадаємо хоча б уже легендарні "Таємниці "Нічної варти" Пітера Грінуея і "Рембрандт. Я звинувачую!"). Але не будемо переоповідати відомі факти, маловідомі нюанси та всілякі версії щодо картини. Згадаємо лише про її буремне життя в останні роки.

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Картина "оживає"

"Нічна варта" неодноразово "оживала" в різних перформенсах в усьому світі. Але хто може краще розкрити суть і дух цього шедевру, як не ті, хто бачать його щодня?! Мабуть, тому найліпше це вдалося працівникам Рейксмюсеум, які 13 квітня 2013 року "понесли мистецтво в маси" і зіграли блискучий мініспектакль в холі великого торгового центру Амстердама. Деякі глядачі цього дійства до останньої секунди не розуміли, що відбувається…

Перформенс "Нічна варта": дивіться відео

Ніч у музеї

У червні 2017 року Рейксмюсеум подарував оригінальний презент своєму 10-мільйонному відвідувачу, яким став звичайний шкільний учитель Стефан Каспер. Музей дозволив йому провести наодинці ніч поряд із "Нічною вартою". Святковість дійства доповнили унікальне вино і страви від шеф-кухаря елітного ресторану RIJKS.



Стефан Каспер насолоджується картиною і вином

Я спав за кілька метрів від "Нічного дозору". Це чарівно, навіть зараз не можу повірити! – поділися Каспер враженнями після пам'ятної події.

Щасливчик розказав, що не зміг заснути, тому кілька годин блукав порожніми залами музею і зробив кілька селфі. Він зізнався, що раніше не був палким шанувальником Рембрандта, але "спільна ніч" змінила його погляди на творчість генія: "Персонажі картин наче ожили переді мною... Це враження назавжди залишиться в моїй пам'яті!"



Селфі на пам'ять

Реставрація онлайн

Два роки тому, 8 липня 2019 року, розпочалася одна з наймасштабніших реставрацій в історії мистецтва, яка тривала більше року. Її порівнюють з відновленням фресок у Сикстинській капелі у Ватикані.

Більше 30-ти фахівців почали вивчати і реставрувати "Нічну варту". Спеціально для цього відомий французький архітектор Жан-Мішель Вільмотт змонтував у музеї скляний павільон з особливим мікрокліматом. Але якщо раніше роботи реставраторів, як правило, відбувалися за закритими дверима, то в даному випадку керівники Рейксмюсеум навпаки – навмисно виставили процес напоказ. Незвичайне дійство могли бачити як живі відвідувачі музею,так і користувачі інтернету – трансляція відбувалася в прямому ефірі на сайті виставки. Не приховувалася і вартість реставрації – близько 3 мільйонів євро!



Реставрація у кубі і в прямому ефірі

На першому етапі картину детально відсканували – 56 разів. Протягом двох місяців було зроблено більше 12 тисяч (!) фото поверхні полотна. Реставраторів, у першу чергу, цікавило, які фарби і ґрунт використовував Рембрандт.

Коли підготовчий процес було завершено, розпочался власне реставрація, яку серйозно ускладнювали досить занедбаний стан полотна (востаннє картину відновлювали аж у 1976-му) і велика кількість пошкоджень, які раніше "лікували" лише косметично. У минулому столітті психічно хворі чоловіки тричі атакували "Нічну варту" – в 1911 році картина отримала ужар ножем, у 1975-му – одразу 12 ударів, а в 1990-му її облили кислотою. Натерпілася картина і під час Другої світової війни, коли її, незграбно згорнуту в рулон, переховували в бомбосховищах, а потім у вологій печері.

Реставрація, як запевнили керівники Рейксмюсеуму, пройшла успішно. Але залишалося ще одне важливе питання…

Штучний інтелект поспішє на допомогу

Червень-2021 увійде не лише в історію мистецтва, а й комп’ютерних технологій. Як ми відзначали вище, штучний інтелект допоміг реставраторам відновити "Нічну варту".

У 1715 році картину варварські обрізали, аби повісити між дверними отворами на стіні міської ратуші. В ті часи подібне ставлення до картин – навіть великих майстрів – було типовим явищем. Отож картина зменшилася на 60 сантиметрів з лівого краю, 7 – з правого, 22 – зверху і 12 – знизу.



Оновлена "Нічна варта" викликала шалений ажіотаж

Аби повернути картині "втрачене", реставратори покликали на допомогу кібернетиків і штучний інтелект. Спочатку "електронного розумника" потренували на двох зображеннях картини – сканкопії оригіналу з високою роздільною здатністю та кольоровій копії картини, яка була зроблена до її обрізки. Штучний інтелект створив свій алгоритм, завдяки якому відтворив відрізані фрагменти – зокрема, ліворуч з’явилися три перонажі (два чоловіка і хлопчик), праворуч домальовано одяг чоловіків.

Відновлені частини роздрукували і додали до оригінальної картини – тепер вона в первозданному вигляді, але все ж за версією штучного інтелекту. Оновлену "Нічну варту" демонструватимуть кілька місяців в рамках тимчасової виставки в Рейксмюсеум. Подивитися на "вдруге народжену" можна на сайті музею.

Супертехнологічна реставрація і відновлення відрізаних частин зробили і без того популярну "Нічну варту" найзгадуванішою картиною останніх трьох років.

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