Проект лично поддержал всемирно известный режиссер Дэвид Линч и его фонд David Lynch Foundation, который выступил партнером мероприятия.

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Нет больше излучения радиоактивного яда, теперь излучаем мир, согласованность и счастье!

– написал Линч в своем письме.

Зона смерти превращается в зону спасения

Выставка в Киеве состоит из двух взаимодополняющих блоков, которые расположены во дворе и в залах музея – "Ковчег. Чернобыль" и "Мутация", что на смысловом и визуальном уровне предстает частью большой, целостной истории, созданной автором.

Значительная часть работ – 11 баннеров размером 2,5х5 метров – были составляющей грандиозной экспозиции, которая в этом году выставлялась под открытым небом в центре Припяти и была посвящена 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.



Экспонат выставки "Ковчег. Чернобыль"

На произведениях "Ковчег. Чернобыль" изображены экзотические животные, сделанные Денисом Копыловым в разных уголках планеты, которые расположены в пространстве Чернобыльской зоны. Они – символы превращения этой местности из зоны смерти и упадка в зону жизни и спасения.

Работы из части "Мутация" были созданы Копыловым в соавторстве с его мамой – Ольгой Копыловой – художницей, которая избирательно раскрашивала фотографии животных, использованные в проекте "Ковчег. Чернобыль", акрилом и гуашью. Таким образом Копылов визуализирует идею мнимых мутаций этих фото, которые словно подверглись воздействию радиации.

Выставка "Ковчег. Чернобыль" в Припяти: смотрите видео

"Природа Чернобыля – это бриллиант Украины"

Я много лет путешествовал по миру, посетил около 80-ти стран, а также Антарктиду и Арктику. Всюду фотографировал природу, животных, – рассказывает Денис Копылов. – Однако никогда не бывал в Чернобыльской зоне. Однажды осуществил эту мечту и удивился: не увидел чупакабр, мутантов... Только заброшенные деревни, города и невероятной красоты природу. И именно здесь, в Зоне, мы можем наблюдать уникальный процесс – животные начали забирать свою территорию. Как это ни парадоксально, но именно здесь они чувствуют себя безопасно под защитой радиации. Известно, что здесь прекрасно прижились краснокнижные лошади Пржевальского, так почему бы не попытаться представить, что Чернобыльская зона могла бы стать прибежищем и для других редких видов? Так и возникла идея этой выставки для животных в самом безлюдном месте планеты.

"Природа Чернобыля – это бриллиант Украины, – продолжает автор проекта. – Я захотел донести эту мысль всем. Привезти китов, леопардов, пингвинов, жирафов в зону отчуждения... Здесь должен быть национальный парк мирового масштаба".



"Пингвины в Чернобыле"

Пленка – ровесница аварии на ЧАЭС

Копылов делал кадры для выставки на шести типах пленки (черно-белых и цветных) и на двух цифровых фотоаппаратах и дроне. Уникальным является то, что одна из пленок – "Свема" – была найдена в Припяти на заводе "Юпитер" и является ровесницей аварии на ЧАЭС. Несмотря на все обстоятельства, она оказалась в рабочем состоянии. И именно фото, сделанные на эту пленку, ее фактура, стали основой всей коллекции.

Зритель – лось

Автор проекта с особым вдохновением вспоминает такой символический эпизод: "Поздно ночью, когда мы закончили монтировать выставку в Припяти, на колоннаду на центральной площади города вышел... лось. Он и стал первым зрителем моих работ".

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Рекорд Украины

Произведения из проекта "Ковчег. Чернобыль" в Припяти стали рекордом Украины в номинации "Наибольшая площадь фоторабот авторской выставки".



Фиксация рекорда "Наибольшая площадь фоторабот авторской выставки"

СПРАВКА

Что: выставка Дениса Копылова "Ковчег "Чернобыль": перезагрузка"

Где: Национальный музей Тараса Шевченко (бульвар Шевченко, 12)

Когда: 1 – 25 июля

Билеты: вход свободный

Куратор арт-проекта: доктор философских наук, директор арт-центра "Альтер эго" Светлана Стоян

Интересные факты о выставке "Ковчег "Чернобыль": перезагрузка"