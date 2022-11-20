Всемирный день ребенка 2022: история праздника и интересные идеи, как провести этот праздник с ребенком

Ежегодно Всемирный день ребенка отмечает 20 ноября. Символично, что в тот же день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году была утверждена Конвенция о правах ребенка. Этот праздник отмечают как день мирового братства и взаимопонимания детей, день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благосостояния детей по всему миру.

Каждый ребенок заслуживает счастливого и беззаботного детства, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину сейчас нарушаются все права детей. Россия нарушает право ребенка на жизнь, право быть с семьей и общиной, право на развитие личности, право на здоровье, а также право на защиту и заботу, пишет 24 канал.

Читайте также Поздравления с днем рождения для сестренки: теплые картинки и приятные пожелания

История Всемирного дня ребенка

Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала всем странам отмечать Всемирный день ребенка. Сначала каждое государство определяло самостоятельно день, когда целесообразно праздновать День ребенка. Потому в Украине День защиты детей также отмечают 1 июня.

Впоследствии, когда была принята "Декларация прав ребенка" и "Конвенция прав ребенка", вопрос единой даты празднования в этот день был решен сам собой. Теперь в официальных документах ООН фигурирует именно эта дата – 20 ноября.

Следует отметить, что Конвенция ООН о правах ребенка является основным документом, определяющим правовые стандарты в области защиты прав ребенка. В Украине она была ратифицирована 27 февраля 1991 года.

Ее основная идея – это лучше обеспечить интересы ребенка. Положение Конвенции сводится к четырем основным пунктам, которые должны обеспечить права детей: развитие, выживание, защита и обеспечение активного участия в жизни общества. Главный принцип Конвенции – признание ребенка полноправной и полноценной личностью в обществе.

Целью Всемирного дня ребенка является привлечение внимания общественности к вопросам, направленным на реализацию мероприятий по обеспечению благосостояния детей во всем мире. Ведь дети – это наиболее уязвимая часть общества. Серьезные общественные проблемы, возникающие во всем мире, часто наиболее ощутимы именно для детей. К примеру, бедность, кризис в семье, голод, войны, несовершенства в механизме защиты прав детей.

Всемирный день ребенка – история и традиции праздника / Фото Unsplash

Традиции празднования Всемирного дня ребенка

Существует множество идей, как интересно и весело провести время со своим ребенком в этот день. Часто в Украине проходят разнообразные благотворительные акции и мероприятия. Так что можно их посетить вместе.

Танцевальная вечеринка – это всегда хорошая идея. Для этого достаточно раздвинуть мебель на дому, подобрать любимые песни ребенка и танцевать с ней весь вечер. Впоследствии можно всей семьей насладиться любимым блюдом ребенка.

– это всегда хорошая идея. Для этого достаточно раздвинуть мебель на дому, подобрать любимые песни ребенка и танцевать с ней весь вечер. Впоследствии можно всей семьей насладиться любимым блюдом ребенка. Нет ребенка, который бы не любил смотреть фильмы или мультифильмы. Организуйте киновечер с показом ее любимого фильма, где будет много попкорна и пледа, под которым будет греться вся семья.

с показом ее любимого фильма, где будет много попкорна и пледа, под которым будет греться вся семья. Идея испечь что-то вместе с ребенком, тоже интересна. Замесите вместе с ней тесто для печенья, приготовьте глазурь и поставьте печь. Как только печенье будет готово, устройте небольшую вечеринку, во время которой вы съедите это специальное печенье.

Замесите вместе с ней тесто для печенья, приготовьте глазурь и поставьте печь. Как только печенье будет готово, устройте небольшую вечеринку, во время которой вы съедите это специальное печенье. Устройте костюмированную вечеринку. На этой вечеринке позвольте ребенку одеться в тот костюм, который ему больше нравится. Можно также есть торт, играть в веселые игры, танцевать и петь.

На этой вечеринке позвольте ребенку одеться в тот костюм, который ему больше нравится. Можно также есть торт, играть в веселые игры, танцевать и петь. Закажите или испеките любимую пиццу ребенка. Это отличная возможность весело провести время с ребенком, общаясь за поеданием пиццы.

Помните, чтобы вы не делали и куда бы ни пошли, самое важное для ребенка – это ваша любовь и забота. И даже если у вас не будет возможности что-то оригинальное организовать в праздник, просто проведите с ней время. Поскольку именно приятные воспоминания наиболее особенные.