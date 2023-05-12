День медсестры 2023: картинки-поздравления к важному празднику

12 мая 2023, 07:01
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Всемирный день медсестры традиционно отмечается 12 мая. В этот день чествуют тяжелый труд медсестер, которые оказывают медицинскую помощь. Мы собрали лучшие картинки-поздравления к этому празднику.

Ежегодно 12 мая празднуют Всемирный день медсестры: принято выражать благодарность и уважение кропотливого труда медсестер, спасающих жизнь людей. 24 Канал собрал наиболее искренние поздравления в картинках к этому празднику.

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Картинки-поздравления ко Всемирному дню медсестры


С Днем медсестры / Фото Medstat.Kiyv


С Днем медсестры / Фото Кафедра физической реабилитации

 


С Днем медсестры / Фото Vdn.dp

 


С Днем медсестры / Фото Zmdl5.zp.ua


С Днем медсестры / Фото Etnosoft


С Днем медсестры / Фото Брошнев-Осадская ТГ


С Днем медсестры / Фото Радио ТРЭК


С Днем медсестры / Фото Колежанка


С Днем медсестры / Фото Олевская ТГ


С Днем медсестры / Фото Zokb.org

Автор: Вікторія Козар