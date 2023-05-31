Стереотипам – нет: поздравления в картинках с Днем блондинок

Международный день блондинок ежегодно празднуют 31 мая. По одной из версий, День блондинок ввели американские юристки, которым надоели стереотипы по ограниченным умственным способностям женщин со светлым цветом волос. Поэтому мы собрали для вас красивые картинки-поздравления с Днем блондинок.

Начало такого праздника имели не очень положительные причины. Речь идет о сексизме: в 2001 году женщины-юристы в Америке осознали, что именно из-за цвета волос коллеги-мужчины не воспринимают их серьезно. Также этот скептицизм к блондинкам сопровождался другими стереотипами. Впервые митинг против дискриминации блондинок провели 9 июля 2001 года. А уже в 2003 году ЮНЕСКО утвердило этот праздник на официальном уровне. 24 Канал подготовил подборку поздравлений в картинках с Днем блондинок.

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Картинки-поздравления с Днем блондинок



С Днем блондинок / Фото Joy Pup



С Днем блондинок / Фото Joy Pup



С Днем блондинок / Фото Joy Pup



С Днем блондинок / Фото Amazing Ukraine



С Днем блондинок / Фото InfoRoom



С Днем блондинок / Фото Amazing Ukraine



С Днем блондинок / Фото Апостроф



С Днем блондинок / Фото Amazing Ukraine



С Днем блондинок / Фото Поздравление.топ