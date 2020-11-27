Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец покинул "Танцы со звездами" в 11 эфире. Он не скрывал, что новые па на паркете даются ему сложно, однако он боролся за место в проекте, ведь участие в рейтинговом шоу – прекрасная возможность попиариться.

Новый сезон проекта "Танцы со звездами" стал самым обсуждаемым шоу на украинском телевидении, а его участники быстро получили еще большую популярность и бешеную армию поклонников. В интервью для ютуб-канала DOROTYE Сергей Танчинец рассказал, чем руководствуются артисты, когда соглашаются на участие в подобных рейтинговых шоу.

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Почему артисты идут на "Танцы со звездами"

Музыкант признался, что как он, так и другие звезды рассматривают участие в проекте, как хорошую возможность получить большую славу и популярность, ведь "Танцы со звездами" – хороший пиар на телевидении.

Это самая рейтинговая передача украинского телевидения. Люди туда идут – не только я – за возможностью попиариться. Это абсолютная правда, и с ней не поспоришь,

– искренне рассказал лидер группы "Без обмежень".

Однако Сергей Танчинец отметил, что уже после первых недель репетиций понял другую выгоду от участия в шоу – пользу для тела, ведь тренировки положительно влияют на физическое состояние. Поэтому с партнершей Яной Цибульской он занимался каждый день, кроме вторника.

"Это отличный шанс для самосовершенствования, когда есть безумная мотивация. Нам очень трудно себя мотивировать для физических изменений. А тут надо, потому что ты в проекте, Ты должен танцевать. Это была гонка на выживание, гонка с самим собой", – подчеркнул певец.

Как Сергей Танчинец попал на "Танцы со звездами"

Артист признался, что на участие в шоу согласился лишь после третьей встречи с продюсерами "Танцев со звездами", ведь ему казалось, что подобные проекты – "это не история рок-музыканта". Кроме того, помехой мог стать тур в поддержку альбома "Мільярди", однако из-за карантина большинство выступлений пришлось отложить.

"Если бы не карантин, меня не было бы в этом проекте. У меня была бы огромная куча непреодолимых обязательств перед слушателями, перед организаторами концертов. Понимая, что концертов не будет, мы приняли решение о моем участии", – поделился Сергей Танчинец.